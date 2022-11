U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 24. novembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade), dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat, Repetitor Zatrijebač, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

– u terminu od 09 do 13 sati: Naselje iza Delte prema Cetinskom Putu, Naselje oko bivših Nikšićkih semafora.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Lakići, Stanjevića Rupa i dio Oraške Jame.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, dio Kličeva, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Crkvičko Polje (Gornje), Žeično, Babići, Šarići, Barni Do, Grubač (Pilana), Brijeg, Paklice, Šćepan Polje, (Carina), Crkvičko Polje (Donje), Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojat, Kneževići (Lijepi Pod).

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Tomba.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Bjeliša.

– u terminu od 09 do 15 sati: ulica 24Novembra stambene zgrade: 12B, 12C i 12D, stambena zgrada F-13, naselje Stari Bar.

Budva

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

– u terminu od 15 do 16:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: Zenelovići, Donji Kosići, Gornji Kosići, Bojke, Gornje Mide, Donja Klezna, Gornja Klezna.

– u terminu od 08 do 12 sati: Vladimirske Krute, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i dio naselja Kolomza.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Zlatne Njive, Mečerov Brijeg.

– u terminu od 09 do 10 sati: Područje oko Zrenjaninskog.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dub.

– u terminu od 10 do 11 sati: Kriva ulica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja.

– u terminu od 08 do 11 sati: Nikoljac (naselje oko kapele), Ribnik.

– u terminu od 09 do 16 sati: Biokovac, Femića krš, Jabučina (Jabučno) i Jablanovo.

– u terminu od 10 do 13 sati: Mioče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mioska i Vozarine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Velike i Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Grižica i Lučice.

– u terminu od 11 do 12 sati: Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

