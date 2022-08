U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 01. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Farmont, , Kokotovac, Kosić, Lazine, Maljat, Megran, MG Group, Podglavice, Šume Bećirovića, Sušica, Jastreb, Mamućevina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Kosića, Koljat, Lakat, dio Studenog

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Orašani, Mikulići i Tomići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Štitari

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pilatovci, Papovina

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Salč

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: odmaralište “Naftagas” u Bečićima

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Glisnica, Kosanica, Otilovići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Babića Polje , Gornja Polja , Donja Polja , Javorje , Krasića strana , Ckara

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići, Crvena Lokva

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kukulje, Loznice, Nedakusi, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Jabučino, Rasovo-Rastoka, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Bistrica, NNM Bojišta

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Lješnica, dio sela Goražde

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular, R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca, Vuča, dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Katun Rudo Brdo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dedići, dio sela Dedeići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

