U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio Donje Gorice-Kolovrat, ulica Pavla Mijovića, dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, ulica Gojka Radonjića preko puta Hotela Nikić, Siti Kej, UlicaVinogradska i Kosmajska.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (Moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Dio stare Zlatice, ulica Primorska.

Zeta

– u terminu od 08 do 09 sati: Željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, dio Trešnjice, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Osredina, Stanjevića Rupa.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ćafa, Prentina Glavica, Sige.

Tuzi

– u terminu od 09 do 12 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Presjeka.

– u terminu od 08 do 17 sati: Kuta.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: dio potrošača na staroj Raskrnici.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: centar Štoja.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Mirac, Muo – centar.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vitoglav, Strp, Lipci.

– u terminu od 10 do 11 sati: Sutvara, Jugodrvo, Radanovići, Lješevići, Vranovići, Bigova, Popova ulica, Nalježići, Šišići, Paprati, Pobrđe, Ukropci, Lukavci.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Žlijebi, Ubli.

– u terminu od 09 do 10 sati: Gomila-Sušćepan- dio potrošača.

– u terminu od 10 do 16 sati: Igalo-područje oko benzinske pumpe Jugopetrol, područje oko cvjetnog centra, Bajkovina -dio prema Sutorini, Gomila- područje iznad Franca marketa.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Mijatovo kolo, Lješnica,

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žiljak, Obrov, Ribarevine, Zaton, Donji Mojstir, Dobrinje, Mahala, Skočigorina, Drndari, Grab.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 13 sati: Štitarica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Šundeci.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Komarača (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 10 do 16 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

