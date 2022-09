Ženski kata tim osvojio srebrnu medalju

Podgorica, (MINA) – Ženski kata tim karate reprezentacije Crne Gore osvojio je srebrnu medalju na Prvenstvu malih zemalja Evrope u Lihtenštajnu.

Srebrni kata tim do 16 godina u Vaduzu nastupio je u sastavu Teodora Medojević, Lana Čormaković i Una Vučićević.

To je crnogorskim karatistima šesta srebrna, a ukupno 13. medalja na šampionatu.

Zlatne medalje osvojili su kadet Saša Petrić i junior Lazar Sekulić u katama, a u borbama junior Lazar Potpara (preko 76 kilograma) i mlađa seniorka Jovana Stojanović u apsolutnoj kategoriji.

Stojanović je u konkurenciji seniora, u kategoriji preko 68 kilograma, bila srebrna.

Srebrne medalje osvojili su i Neda Beljkaš (U14) i Luka Klačar (U 14) u katama i kadeti Sofija Mikulić (preko 54) i Simon Simonović (do 70) u borbama.

Kao trećeplasirani, sa bronzanim odličjima, takmičenje su završili Teodora Medojević (U14) i Uroš Stevović (U14) u katama i Sava Popović (U 14, do 55) u borbama.

(kraj) eml

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS