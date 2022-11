Veliki trijumf crnogorskih rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je veliku pobjedu na startu Evropskog prvenstva.

Crnogorske rukometašice savladale su večeras u Podgorici, u prvom kolu D grupe, selekciju Španije 30:23 (12:9)

Veliki trijumf izabranica selektorke Bojane Popović, koje su u predivnom ambijentu dvorane morača podsjetile na izdanja “zlatnih lavica” kada su harale Evropom.

Crnogorska selekcija bila je večeras bolji rival, odigrala je odbranu iz udžbenika i potpuno anulirala glavne adute Španije.

Ponovo je na golu bila dominantna Marina Rajčić, često neriješeiva enigma za rivala, a napad strpljiv i raznovrstan.

Sve dovoljno za veliku pobjedu i prekid desetogodišnjeg posta u dielima sa Španijom.

Crna Gora je povela na startu 3:0, u 11. bilo je 6:1, a prednost od pet golova bila je i u 25. minutu (11:6).

Razlika je u 43. iznosila sedam (19:12), a u 47. minutu rekordnih osam golova (22:14).

Španija je prvi pogodak postigla na isteku sedmog minuta, u prvom poluvremenu u par navrata uspjela je zaostatak da smanji na dva gola, posljednji put u 27. minutu (11:9).

Najefikasnije u pobjedničkoj selekciji bile su Jovanka Radičević i Đurđina Jauković sa po pet, dok su po gol manje postigle Đurđina Malović i Tatjana Brnović.

U španskoj selekciji najbolja je bila Aleksandrina Barbosa sa pet pogodaka.

U drugom meču D grupe, u 20 sati i 30 minuta, sastaće se Poljska i Njemačka.

Njemačka će biti naredni rival crnogorskih rukometašica, u ponedjeljak u 18 sati.

