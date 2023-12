Ulm domaćin kvalifikacionog turnira za plasman na OI

Podgorica, (MINA) – Njemački Ulm biće domaćin kvalifikacionog turnira ženskih rukometnih reprezentacija za plasman na Olimpijske igre u Parizu, odlučio je Izvršni odbor Svjetske rukometne federacije (IHF).

Domaćini će biti još Mađarska i Španija, nakon što je utvrđeno da njihove aplikacije “ispunjavaju sve logističke zahtjeve”.

Rivali Crne Gore u grupi, osim Njemačke, biće Slovenija i Paragvaj, a plasman na Ihtre izboriće po dvije najbolje selekcije iz grupe.

Kvalifikacioni turnir na programu je od 11. do 14. aprila naredne godine.

Rukometni savez Crne Gore je IHF-u dostavio pismo o namjerama da bude domaćin kvalifikacionog turnira, a nakon što je od crnogorske kompanije koja je dugogodišnji sponzor Saveza, dobio uvjerenje da će pokriti finansijske troškove organizacije, kao i obaveznu bankarsku garanciju.

Ispostavilo se da je IHF ranije zaključio spisak kandidatura za organizaciju turnira i Njemačkoj povjerio domaćinstvo turnira 3.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS