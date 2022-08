Ubjedljiv trijumf kadeta na SP

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva u grčkom Volosu, za igrače do 16 godina.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u prvom kolu A grupe selekciju Letonije 23:2.

Izabranici Miodraga Mirovića već u prvoj četvrtini stekli su prednost od 8:0 koju su do kraja samo uvećali.

Crnogorskoj selekciji meč je poslužio kao odlična priprema za utakmicu sa Australijom, sjutra u devet sati i 15 minuta, u meču koji će odlučiti pobjednika grupe.

Crna Gora će ukoliko osvoji prvo mjesto igrala sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe D u kojoj su Grčka, Japan, Gruzija i Švajcarska.

Eventualni protivnici u četvrtfinalu bile bi selekcije Španije ili Hrvatske.

U pobjedi nad Letonijom istakao se Strahinja Gojković sa šest golova, Andrija Roganović i Srđan Janović postigli su po četiri, Ognjen Moračanin tri, a po jedan Miloš Milini, Relja Vukanić, Draško Samardžić, Pavo Vičević, Danilo Stupar i Tadija Matijašević.

