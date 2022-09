Ubjedljiv poraz omladinske selekcije u Prištini

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Prištini, u drugom prijateljskom duelu, od Kosova 6:0.

Prvi međusobni duel završen je 0:0.

Domaći tim do ubjedljive pobjede došao je zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu, u kojem su postigle pet golova.

Kosovska selekcija slavila je golovima Fljorinde Behrami u 11, Elme Kadriu u 55, Aljulene Guri u 65, Reze Gaši u 79. i 90. i Aurone Racaj u 85. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da je crnogorska selekcija prvo poluvrijeme odigrala korektno.

“U nastavku, kada smo dali šansu svim igračicama, došlo je do pada zbog fizičke spreme. Praktično je na terenu postojala samo jedna ekipa, Kosovo i to je doprinijelo ovom porazu”, rekao je Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS