Ubjedljiv poraz crnogorskih kadeta

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Skoplju od Grčke 79:45, u trećem kolu Evropskog prvenstva za igraće do 16 godina.

To je treći poraz izabranika Radovana Krivokapića na šampionatu, nakon što su u prva dva kola izgubili od Sjeverne Makedonije 69:62 i Španije 74:66.

Crnogorska selekcija kao četvrtoplasirana završila je nastup u grupi i u osmini finala igraće protiv Italije.

Crna Gora je samo na startu povela (6:4), dok je ostatak meča pripao rivalu.

Poslije prve četvrtine vodila je 19:13, početkom druge stekla je dvocifrenu prednost (26:16), koju je sačuvala do odlaska na odmor 36:26.

U trećoj četvrtini je Crna Gora loše odigrala u napadu, u tom periodu postigla samo četiri poena i pitanje pobjednika je već tada bilo riješeno.

Grčku su do trećeg trijumfa vodili Neoklis Avdalas sa 18 i Stilianos Maragkoudakis sa 17 poena.

Najefikasniji u crnogorskoj reprezentaciji bio je Aljoša Drašković sa 13, dok je David Mirković dodao 11 poena.

