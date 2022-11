U nedjelju Podgorica Milenijum ran

Podgorica, (MINA) – Međunarodna sportsko-turistička manifestacija Podgorica Milenijum ran, okupiće u nedjelju u Glavnom gradu 1.250 učesnika iz 32 države svijeta, saopštili su organizatori.

Pokrovitelj je Glavni grad, odnosno Sekretarijat za kulturu i sport, a manifestacija pod sloganom Podgorica trči biće organizovana u saradnji sa Multisport akademijom Majer.

U okviru manifestacije biće održan 29. Podgorički maraton i 25. Prvenstvo Crne Gore u maratonu i polumaratonu za muškarce i žene.

Za nedjelju, osim polumaratona i maratona, predviđene su i trke na pet i deset kilometara.

Start i cilj svih trka je na mostu Milenijum.

Saopšteno je da je cilj pomenute sportske manifestacije afirmacija sporta, zdravih stilova života, ali i promocija Podgorice kao atraktivne sportske destinacije.

Trasa maratonske trke je od centra grada, preko Maslina, Zlatice i Zagoriča, pa preko Morače, Siti kvarta, Donje Gorice, Dahne, Golubovaca, Tuzi, Starog Aerodroma.

Maratronci će preći preko Tuškog puta, Zabjela, Pobrežja i Ljubovića, kroz Staru Varoš, ulicom Slobode do Milenijuma.

Saopšteno je da je cilj manifestacije da učesnici upoznaju svaki metar Podgorice.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da

će manifestacija i ove godine biti istinski spektakl.

Prema njegovim riječima, Podgorica Milenijum ran je sportska manifestacija koja se naslanja na već dugu tradiciju organizovanja maratona u Podgorici, ali u novom ruhu i izdanju.

“Ove godine imamo veće interesovanje i dva puta više učesnika iz više od 30 država. Uprkos vremenu, koje nam i nije saveznik, sprema se spektakl”, rekao je Vuković na konferenciji za novinare.

On je najavio da će zbog organizacije tog događaja naredna dva dana za saobraćaj biti zatvoren most Milenijum.

“U nedjelju će zbog organizacije marationske trke na par sati biti zatvoren i jedan broj ulica u Glavnom gradu”, rekao je Vuković.

Direktor manifestacije Igor Majer kazao je da broj učesnika, koji je značajno veći neko prošle godine, najbolji pokazatelj da organizacija ide u dobrom pravcu.

“Imamo dvostruko više takmičara nego prošle godine. Sljedeće godine računamo na dovođenje većeg broja atletičara iz Italije, Njemačke, Austrije i Francuske, da bi mogli da pričamo o broju od dvije i po ili tri hiljade učesnika”, rekao je Majer.

Prema njegovim riječima, trke na deset kilometara, polumaraton i maraton imaju međunarodne sertifikate i svi rezultati postignuiti na trkama su međunarodno priznati.

On je istakao da manifestaciju ne bi bilo moguće organizovati bez pomoći Atletskog saveza i Atletskog kluba Podgorički maraton.

“Spremni dočekujemo manifestaciju, obezbijedili smo sve uslove. Oko 600 ljudi biće uključeno u samu organizaciju, više od 250 policajaca, članova zaštitnih službi i spasavanja, Hitne medicinske pomoći, Crvenog krsta i Komunalne policije”, rekao je Majer.

Crnogorska rekorderka u maratonu i polumaratonu, Slađana Pejović, kazala je da je srećna što će manifestacija okupiti veliki broj takmičara.

“Drago mi je da sam se vratila na stazu poslije povrede. Trčaću polumaraton i nadam se da ću odbraniti titulu prvaka Crne Gore”, rekla je Pejović.

Pomoćnik sekretara za kulturu i sport, Miloš Antić, kazao je da će nedjelja biti sportski dan, ne samo zbog manifestacije, već i mečeva fudbalske i rukometne reprezentacije, početka Svjetskog prvenstva u Kataru.

On je naglasio da je manifestacija lijepa priča, koja ove godine dobija nove obrise.

“Pokazujemo da Podgorica ima još jednu manifestaciju sa kojom može da se ponosi.

U odnosu na prošlu godinu, osim brojki koje neumoljivo pokazuju naš rast, novina je i sporazum o saradnji sa Atletskim savezom, koji kaže da će trke na 21 i 42 kilometra biti državno prvenstvo i da će nositi naziv 29. Podgorički maraton”, rekao je Antić.

On je kazao da time poštuju i cijene vrijednosti koje je ta manifestacija imala.

“Želim da budemo pravi domaćini i da svi koji dođu ove godine ponovo se vrate u Podgoricu i sljedeće”, rekao je Antić.

Nagradni fond iznosi 15 hiljada EUR, a namijenjen je za prvih pet u maratonu, u obje konkurencije.

Obezbjeđene su novčane nagrade za prvih pet mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji na maratonskoj i polumaratonskoj trci kao i za tri najbolja takmičara iz Crne Gore u muškoj i ženskoj konkurenciji u tim disciplinama.

Za trijumf u maratonu, u obje konkurencije, predviđena je nagrada od 1.500, a u polumaratonu 800 EUR.

Najuspješniji crnogorski takmičar dobiće 500, a u polumaratonu 300 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS