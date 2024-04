Trijumf Katara u Budvi

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Katara pobijedili su večeras kao gost ekipu Budve, nakon boljeg izvođenje peteraca, rezultatom 15:13, u utakmici trećeg kola Prvenstva Crne Gore.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 12:12.

Kotorski tim do prve pobjede vodili su Draško Samardžić sa pet, dok su po dva gola postigli Ljubomir Kovačić, Marko Milić, Ivan Marković i Dušan Milaš.

U domaćem sastavu najbolji je bio Đorđe Pejović sa četiri, dok su po gol manje postigli Danilo Radonjić i Tadija Matijašević.

U drugom meču, Jadran će sjutra u 19 sati na Škveru, dočekati Primorac.

Oba tima u prva dva kola ostvarila su pobjede. Jadran je na startu bio bolji od Budve 17:6, a u drugom kolu od Katara 19:5. Primorac je slavio protiv Katara 20:9 i Budve 20:6.

