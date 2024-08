Titograd zaustaljen u preliminarnoj rundi

Podgorica, (MINA) – Ekipa Titograda u preliminarnoj

rundi završila je kvalifikacije za Ligu šampiona u

futsalu.

Crnogorski prvak je večeras u Skoplju, u trećem kolu A grupe, poražen od makedonske ekipe Forca 8:2.

Titograd je turnir završio kao drugoplasirani sa dva trijumfa i porazom.

U odlučujućem meču za prvo mjesto i plasman u narednu rundu domaća Forca slavila je golovima Taulanta Ismailjija u 6, 31. i 37, Gorana Delića (autogol) u 8, Dandana u 18. i 33, Dragana Petrovića u 23. i Berija Hojosa u 38. minutu.

Golove za podgorički sastav postigli su Nemanja Nikolić u 22. i Borislav Adžić u 34. minutu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS