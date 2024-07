Težak žrijeb za Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija u Eurokupu naredne sezone igraće u A grupi sa Hapoelom iz Tel Aviva, Gran Kanarijom, Huventudom, Ulmom, Trentom, Bešiktašem, Bahčešehirom, BC Volvsima i Treflom iz Sopota, odlučeno je danas žrijebom.

Budućnost je, imajući u vidu restrikciju žrijeba, znali pet od devet protivnika, a spisak rivala danas je kompletiran.

Grupna Eurokupa počeće 24. septembra i trajaće do 4. februara.

Po dvije prvoplasirane ekipe iz dvije grupe direktno će u četvrtfinale, dok će timovi koji zauzmu od trećeg do šestog mjesta igrati osminu finala.

Budućnost Voli prošle sezone nije ušla u plej-of jer je zauzela sedmo mjesto u grupi B.

