Sutjeska bez trećeg kola

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske nijesu uspjeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Sutjeska je večeras u Klaksviku, u revanš meču drugog kola, poražena od istoimenog predstavnika Farskih Ostrva 1:0.

Prvi duel na DG areni završen je 0:0.

Odlučujući pogodak postigao je Pal Andrason Kletskard u 66. minutu.

Klaksvik će u trećem kolu igrati protiv kosovskog Balkanija.

Klub iz Suve Reke sa dva ubjeljiva trijumfa eliminisao je La Fjorite iz San Marina (4:0 i 6:0).

Sutjeska je sezonu počela u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je sa dva poraza eliminisana od bugarskog Ludogoreca (2:0 i 1:0).

Budućnost će sjutra ugostiti islandski Brejdabik, koji je u Kopavoguru slavio 2:0.

