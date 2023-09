Stjepčević u finalu, medalje obezbijedili Petković i Belan

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boćar Gracija Stjepčević plasirao se u finale Svjetskog prvenstva u Alžiru.

On je u disciplini pojedinac, u konkrenciji takmičara do 23 godine, pobijedio predstavnika Italije.

Prethodno je slavio protiv reprezentativca Perua.

Finale je na programu sjutra.

Na korak od finala u disciplini krug zaustavljen je

Igor Petković, koji je u polufinalnom meču izgubio od predstavnika Hrvatske.

Nastup u polufinalu i bronzano odličje obezbijedio je pobjedom protiv predstavnika Libije.

Medalju je osigurao i Ilija Belan u preciznom izbijanju, nakon što je pobjedio Alžirca 21:18.

U toj disciplini Stjepčević je izgubio od predstavnika Tunisa 21:20

