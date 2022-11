Srbija neriješeno sa Kamerunom

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Srbije i Kameruna igrali su danas u Dohi neriješeno 3:3, u utakmici drugog kola G grupe Svjetskog prvenstva u Kataru.

Obje selekcije osvojile su prve bodove na šampionatu, nakon poraza od Brazila (2:0), odnosno Švajcarske (1:0).

Kamerun je poveo golom Žan-Šarl Kasteleta u 29. minutu.

Izjednačio je Strahinja Pavlović u 45. minutu, nakon centaršuta kapitena Dušana Tadića.

Vođstvo selekciji Srbije donio je Sergej Milinković-Savić, golom sa 20 metara, u trećem minutu sudijske nadoknade.

Na 3:1 povisio je Aleksandar Mitrović u 53. minutu i činilo se tada donio Srbiji prvi trijumf.

Kamerun je smanjio na 3:2, golom Vinsenta Abubakara koji je lobovao Milinković-Savića, u 64. minutu.

Konačan rezultat, dva minuta kasnije, postavio je Čupo-Moting.

U drugom meču te grupe, u 17 sati, sastaće se Brazil i Švajcarska.

U H grupi, u 14 sati, rivali će biti Južna Koreja i Gana, dok je za 20 zakazan duel Portugala i Urugvaja.

