Španija prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Španije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

Španski kadeti savladali su večeras u finalnom meču Švedske 34:32.

Trofej su osvojili sa maksimalnim učinkom – sedam pobjeda u isto toliko mečeva.

Španija je ove godine osvojila trofej i na šampionatu Evrope do 20 godina u Portugalu.

Trofej kapitenu Španije Viktoru Romeru uručio je predsjednik Evropske rukometne federacije Mihael Viderer, koji je u protekla tri dana boravio u glavnom gradu Crne Gore.

Tokom ceremonije proglašenja, medalje su uručivali predsjednik i direktor Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda i Emir Bešlija.

Bronzana medalja pripala je Njemačkoj, koja je u meču za treće mjesto bila bolja od Mađarske 29:22.

Crna Gora je učešće na šampionatu završila na 12. mjestu i izborila opstanak u A diviziji evropskog rukometa.

