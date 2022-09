EP rezultati – Španija novi prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Španije novi su prvaci Evrope.

Španija, koja je i zvanični svjetski prvak, savladala je večeras u Berlinu, u finalnom meču 41. Evropskog prvenstva, selekciju Francuske 88:76.

To je španskim košarkašima četvrta titula prvaka Evrope, nakon što su najbolji bili i 2009, 2011. i 2015. godine.

Veliko finale igrala je i 1935, 1973, 1983, 1999, 2003. i 2007. godine, ali je morala da se zadovolji srebrnim odličjem.

Francuska, koja je šampionski trofej osvojila samo jednom – 2013. u Sloveniji, drugi put izgubila je veliko finale, oba od Španije.

Španija je do trofeja došla nakon osam pobjeda i porazom.

Kao prvoplasirana sa četiri pobjede i porazom, završila je takmičenje u A grupi.

Savladala je Bugarsku 114:87, Gruziju 90:64, Crnu Goru 82:65 i Tursku 72:69, a jedini poraz doživjela je od Belgije 83:73.

Na putu do finala eliminisala je Litvaniju 102:94, Finsku 100:90 i u polufinalu Njemačku 96:91.

Izabranike selektora Serđa Skariola do pobjede vodio je Huančo Hernangomez sa 27 poena.

U pobjedničkom timu istakli su se i Vili Hernangomez i Lorenco Braun sa po 14, dok je poen manje dodao Haime Fernandez.

U selekciji Francuske bolji od ostalih bio je Evan Furnije sa 23, dok je Tomas Ertel je dodao 16 poena.

Bronzanu medalju osvojila je Njemačka, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Poljsku 82:69.

To je njemačkoj selekciji prvo bronzano, ukupno treće evropsko odličje, nakon titule prvaka 1993. pred svojim navijačima i srebra 12 godina kasnije u Beogradu.

