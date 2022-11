SP rezultati – Prvi trijumf Australije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Australije pobijedili su danas u Dohi selekciju Tunisa 1:0, u utakmici drugog kola D grupe Svjetskog prvenstva u Kataru.

Odlučujući pogodak, za prvi trijumf na šampionatu, postigao je Mičel Djuk u 23. minutu.

Australija je šampionat otvorila porazom od Francuske 4:1.

Tunis je upisao prvi poraz, nakon startnog remija sa Danskom (0:0).

U drugom meču te grupe, u 17 sati, rivali će biti Francuska i Danska.

U C grupi, u 14 sati, sastaće se Poljska i Saudijska Arabija, dok je za 20 zakazan duel Argentine i Meksika.

