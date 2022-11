SP – Bez golova u duelu Urugvaja i Južne Koreje, Švajcarska bolja od Kameruna

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Urugvaja i Južne Koreje igrali su danas na stadionu Edukejšn siti 0:0, u prvom kolu H grupe Svjetskog prvenstva u Kataru.

U meču bez velikih šansi, Urugvaj je bio bliži trijumfu.

Urugvajski fudbaleri dva puta puta pogodili su stativu, nakon šuteva Dijega Godina i Federika Valverdea, ali je južnokorejski golman ostao nesavladan.

U drugom meču te grupe, u 17 sati na stadionu 974, sastaće se Portugal i Gana.

Ranije danas, fudbaleri Švajcarske pobijedili su na Al Janub stadionu selekciju Kameruna 1:0, u utakmici prvog kola G grupe.

Pobjednika duela odlučio je Bril Embolo u 48. minutu.

Pobjedonosni pogodak postigao je fudbaler koji je rođen u Kamerunu.

U drugom meču te grupe, u 20 na Lusail stadionu rivali biti Brazil i Srbija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS