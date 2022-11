Škerović: Na pobjedu u Danskoj

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore želi pobjedu protiv Danske, kazala je selektorka Jelena Škerović.

Crna Gora i Danska odigraće sjutra u Kopenhagenu utakmicu F grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Obje selekcije u dosadašnjem dijelu kvalifikacija upisale su po pobjedu protiv Austrije i njihov dvomeč odlučiće pobjednika grupe, nakon izbacivanja Rusije iz takmičenja.

Škerović je najavila da će se voditi računa i o rezultatu u slučaju da stvari ne krenu kako je planirano, navodeći da će dvomeč i ukupna pobjeda biti ključna za plasman na Eurobasket.

Ona je naglasila da crnogorsku selekciju očekuje težak meč i protivnik čiji sistem igre ne odgovara njenim izabranicama.

Škerović je precizirala da je to sistem svih skandinavskih zemalja, brza igra i šutiranje za tri poena.

“Spremamo se i mislim da ćemo odgovoriti na tu njihovu igru. Mi idemo na pobjedu svakako, ali i ako se izgubi neće biti kraj svijeta, jer imamo revanš u Podgorici u februaru. Važno je da razmišljamo i o razlici ako ne bude rezultat u našu korist, ako ne daj bože one budu vodile, jer će prvo mjesto odlučiti naš dvomeč”, rekla je Škerović.

Ona je naglasila da će veliki hendikep biti odsustvo Milice Jovanović i Markiše Gatling.

“To će uticati na našu igru, ali velika stvar je što se Jelena Dubljević vratila u reprezentaciju. Svi znamo njene kvalitete i šta doprinosi na terenu, pa sa njom će sigurno biti lakše”, rekla je Škerović.

Ona je naglasila da će u Kopenhagenu dres nositi djevojke koje su budućnost ženske košarke u Crnoj Gori.

“Te djevojke su naša budućnost i ovo je za njih šansa da pokažu šta one mogu da daju. Da steknu neko iskustvo i da osjete težinu nošenja utakmica na svojim leđima”, kazala je Škerović.

Duel Crne Gore i Danske u Kopenhagenu počeće u 18 sati i 30 minuta.

