Sjutra Kup šampiona

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni karate turnir, Kup šampiona, biće održan sjutra u dvorani Morača i okupiće više od hiljadu takmičara, najavio je organizator, podgorički karate klub Omladinac.

Saopšteno je da će, osim crnogorskih, učestvovati i klubovi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Albanije, Mađarske, Bugarske, Grčke i Kosova.

Najavljeno je i učešće osvajača medalja sa najvećih svjetskih i evropskih takmičenja.

Turnir će okupiti karatiste u svim starosnim kategorijama, u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, a takmičenje će biti održano na sedam tatamija.

Kup šampiona je peti turnir koji Omladinac organizuje, nakon što je prvi put bio domaćin 2008. povodom 35 godina postojanja kluba. Najbolje karatiste regiona ugostio je i deset godina kasnije, povodom jubileja – 45 godina postojanja, kao i 2019. i 2021. godine.

Najavljeno je da će klub pobjednik dobiti novčanu nagradu od 500, drugoplasiranom će pripasti 300, a trećeplasiranom klubu 200 EUR.

Biće nagrađeni i najbolji klubovi do 14 godina.

Organizator je saopštio da će karatisti Omladinca nastupiti u svim uzrasnim kategorijama, u borbama i katama, ali da se njihov rezultat, kao domaćinu, neće bodovati za rang listu.

Takmičenje će početi u deset, dok je svečano otvaranje predviđeno za 12 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS