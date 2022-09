Sjutra finalni turnir u Budvi

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir u basketu 3×3 Montenegro 2K22 biće odigran sjutra u Budvi, a okupiće 12 ekipa, saopštili su organizatori.

Plasman na finalni turnir obezbijedile su najbolje ekipe nakon pet turnira, najbolje rangirani crnogorski timovi na svjetskoj rang listi i sastavi koji su dobili specijalne pozivnice.

Ekipe će se boriti za glavnu novčanu nagradu u iznosu od 1.000 EUR.

Član ekipe Četiri sobe, koja je bila najbolja na posljednja dva turnira, u Bijelom Polju i Kolašinu, Dejan Posuka kazao je da će za završni turnir biti oslabljeni za Dejana Džakovića.

“Umjesto njega igraće 3×3 reprezentativac, Marko Anđelić. Nadamo se da ćemo odigrati dobro i u ovom sastavu i da rezultat neće izostati”, kazao je Posuka.

Takmičarski dio turnira, čiji je nagradni fond 1.500 EUR, počeće u 16 sati.

3×3 Montenegro 2K22 seozna imala je do sada tri osvajača turnira.

G-unit bio je najbolji u Golubovcima i Pljevljima, Podgorica Kodio slavio je na regionalnom turniru u Baru, dok su Četiri sobe slavile u Kolašinu i Bijelom Polju.

