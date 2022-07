Sjutra dueli u Tuzima i Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Utakmicama drugog kola, u Tuzima i Pljevljima, sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Dečić će u Tuzima ugostiti Iskru iz Danilovgrada, dok će se u Pljevljima sastati Rudar i barski Mornar.

Obje subotnje utakmice počeće u 21 sat.

Ostali mečevi na programu su u nedjelju.

U Nikšiću, u 20 sati, sastaće se Sutjeska i plavsko Jezero, dok će sat kasnije početi dueli Petrovca i Budućnosti, odnosno Arsenala i bjelopoljskog Jedinstva u Kotoru.

