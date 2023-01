SC Derbi ubjedljiv protiv MZT Skoplja

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu MZT Skoplja 103:85 (36:28, 26:19, 24:17 i 17:21), u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim revanširao se rivalu za poraz u Skoplju (92:79) i upisao osmi trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

Makedonski predstavnik je seriju bez pobjede produžio na devet mečeva i doživio 15. poraz ove sezone.

Domaćin je od starta meča bio u vođstvu, a pitanje pobjednika riješio je sredinom treće četvrtine, kada je serijom od 15:0 došao do prednosti od 25 poena (83:58) u 29. minutu.

Najefikasniji u pobjedičkom timu bio je Loren Džekson sa 20, Emir Hadžibegović je upisao 16, a po poen manje Andrija Slavković i Danilo Tasić.

U makedonskom timu bolji od ostalih bili su Majkl Kefi i Strahinja Mićović sa po 20 poena.

Budućnost Voli će sjutra u 17 sati u Ljubljani igrati sa Cedevita Olimpijom, dok će dva sata kasnije početi duel Mornar Barskog zlata i Partizana u Beogradu.

