SC Derbi sjutra domaćin Mornaru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija i Mornar Barskog zlata odigraće sjutra u Podgorici utakmicu četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim je bez pobjede u regionalnom takmičenju ove sezone, dok je SC Derbi upisao dva trijumfa.

Nedjeljni duel biće im peti međusobni okršaj u regionalnom takmičenju, a od prethodna četiri podgorički tim dobio je tri.

Prošle sezone slavio je u oba međusobna duela – 86:75 u Baru, dok je u Podgorici bilo 94:74.

Utakmica u dvorani Morača počeće u 21 sat.

Pobjedu su juče ostvarili košarkaši Budućnost Volija, koji su u Podgorici savladali Cibonu 93:85.

