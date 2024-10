SC Derbi domaćin Partizanu, Budućnost Voli u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija utakmicama četvrtog kola nastaviće sjutra takmičenje u Admiralbet ABA ligi.

Budućnost Voli će u 20 sati, u dvorani “Krešimir Ćosić”, biti gost Zadra.

SC Derbi će u dvorani Morača, u 16 sati, biti domaćin, Partizanu.

Mornar Barsko zlato će u nedjelju, u 12 sati, biti gost Mege.

