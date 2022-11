SC Derbi bolji od čačanskog Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici čačanski Borac 93:84, u utakmici sedmog kola Admiralbet ABA lige.

To je treći trijumf podgoričkog tima u regionalnom takmičenju.

Borac je i poslije sedmog kola jedini sastav u ligi bez pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Loren Džekson sa 21, Danilo Tasić i Mateo Drežnjak ubacili su po 15, dok su Flečer Megi i Andrija Slavković meč završili sa po 13 poena.

U ekipi iz Čačka bolji od ostalih bili su Sava Lešić i Hanter Hejl sa po 17 koševa.

Budućnost Voli će u subotu, u 18 sati, biti gost Zadra, dok će Mornar Barsko zlato dan kasnije ugostiti Megu.

