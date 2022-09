Šarčević i Radenović u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokserski reprezentativci Mirko Šarčević i Nikola Radenović plasirali su se u četvrtfinale međunarodnog turnira Vojvođanska zlatna rukavica.

Šarčević je večeras u Subotici, u prvom kolu kategorije do 75 kilograma, odlukom sudija na poene pobijedio Gauravu Sainija.

Indijski borac prošle godine bio je juniorski vicešampion Azije.

Radenović je do plasmana među osam najboljih u kategoriji do 67 kilograma došao bez borbe, nakon što se njegov rival, Njemac Davud Husnudinov, nije pojavio na ringu.

Šarčević, koji je sredinom aprila ove godine osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji, u četvrtfinalu boriće se sjutra protiv Maleka Sema iz Njemačke.

Rival Radenovića, bronzanog sa prošlonedjeljnog turnira u Rusiji, biće Ruslan Šahar iz Kazahstana.

Sjutra će na ring i Filip Božović (do 54) i Tomislav Đinović (do 60).

Božović će se boriti protiv Almata Abdijalija iz Gruzije, dok će protivnik Đinovića biti Filip Džida iz Srbije.

Turnir, po mnogima jedan od najprestižnijih u boksu za omladinske kategorije, okupiće oko 350 učesnika iz 27 država.

