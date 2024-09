Šahovsko veče u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Selektori šahovskih reprezentacija Dragan Kosić i Dušan Lekić objavili su konačan spisak takmičara koji će Crnu Goru predstavljati na Olimpijadi u Budimpešti.

U muškoj konkurenciji Kosić se odlučio da šansu ukaže velemajstorima Nikiti Petrovu, Denisu Kadriću, Nikoli Đukiću, Luki Draškoviću i internacionalnom majstoru Aleksandru Tomiću.

Lekić u Budimpešti računa na Aleksandru Žerebcovu, Alenu Skvorcovu, Aleksandru Milović, Nikolinu Koljević i Mateju Popović.

U okviru ispraćaja reprezentacija za Budimpeštu promovisana je knjiga 64 Šahovske priče Božidara Ivanovića.

Predsjednik Šahovskog saveza, Jovan Milović, kazao je da je optimista pred najvažniju smotru svjetskog šaha.

Prijatelji nastupa crnogorskih reprezentacija su Zapad banka, MFI Labor i Crnogorski elektrodistributivni sistem.

U ime prisutnih zahvalio se Aleksandar Tomić, debitant u nacionalnom timu, koji je obećao beskompromisnu igru i istakao da se nadu da će rezultat u Budimpešti obradovati ljubitelje šaha u našoj zemlji.

O knjizi velemajstora Božidara Ivanovića 64 šahovske priče govorili su Slobodan Radonjić i Nebojša Redžić.

Ivanović je, na sebi svojstven, velemajstorski način, kroz prizmu života svjetskih šampiona Aleksandra Aljehina, Mihaila Talja i Roberta Fišera, govorio o šahu, koji je i dan danas inspiracija pokoljenjima.

On je istakao da u šahu uvijek pobjeđuje istina i da je knjiga upravo traganje za istinom, a posvećena je Fišeru, koji je život posvetio šahu i istine.

Velemajstor je podsjetio na poštovanje Fišera Crnoj Gori, ali i na nekadašnje nerazumijevanje na Fišerovu želju da kraj svog života provede u Crnoj Gori.

