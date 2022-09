Šahovski savez: Miloviću novi mandat

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović tu funkciju obavljaće i naredne četiri godine, odlučeno je na Skupštini te asocijacije na Cetinu.

Milović je novi mandat dobio podršku 17 delegata, uz dva uzdržana.

Saopšteno je da Milovićev prvi mandat počeo osvajanjem titule prvaka svijeta Predraga Nikača, a završen istorijskim rezultatom reprezentacije na Olimpijadi i osvajanjem titule velemajstora Luke Draškovića.

“Pred Šahovskim savezom su još veći izazovi, a prvenstveno organizacija dva evropska šampionata naredne godina. Nastavljamo sa odgovornim i transparentnim radom, a u fokusu će biti akcija Šah u škole koja je krenula sjajno, a gdje tek očekujemo uspjeh i rezultate”, rekao je Milović.

On je istakao da će osnovni zadatak u kratkorocnom periodu biti aktivnosti na vraćanju statusa šaha na mjesto koje mu pripada u smislu kategorizacije kao sporta i rješavanja problema prostorija Saveza.

Podršku Skupštine dobio je i Upravi odbor, u koji su izabrani Božidar Ivanović, Veselin Drašković, Predrag Marković, Aleksandar Radunović, Nenad Radulović, Radomir Uljarević i Veljko Nikolić.

