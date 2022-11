Rukometni savez pozvao navijače na fer i sportsko navijanje

Podgorica, (MINA) – Rukometni savez pozvao je navijače da fer i sportskim navijanjem bodre reprezentaciju Crne Gore na Evropskom prvenstvu.

Podgorica će od sjutra biti domaćin jedne od grupa šampionata Evrope, a crnogorske rukometašice na startu igraće sjutra sa Španijom.

Savez je apelovao na navijače da na vrijeme dođu u dvoranu Morača kako bi se izbjegle gužve na ulazima.

“Ulazi u dvoranu Morača biće otvoreni u 16 sati i 30 minuta. Ulaznice će se kontrolisati elektronskim putem očitavanjem QR koda. Mjestima u dvorani biće numerisana i vodiće se računa o tome da svi zauzmu svoje mjesto”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je zabranjeno unošenje tvrdih predmeta i sitnog novca.

“Po procjeni biće obavljana i alkotestiranja”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Duel Crne Gore i Španije počeće u 18 sati.

