Remi kadetkinja sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je danas sa hrvatskom neriješeno 18:18, u trećem kolu Svjetskog prvenstva za igračice do 18 godina u Kini.

To je prvi remi crnogorskih rukometašica na šampionatu, nakon dva startna trijumfa.

Do remija došle su golom Ksenije Gašević osam sekundi prije kraja.

Crna Gora je sjajno krenula i u 26. minutu vodila 9:4, ali je Hrvatska do kraja prvog poluvremena zaostatak smanjila na samo gol – 9:8.

Ramusović je u 35. minutu pogodila za 10:9, što je bilo i posljednje vođstvo našeg tima.

Hrvatska je preokrenula, vodila do samog finiša, ali se crnogorske kadetkinje nijesu predavale, pa su golom Gašević došle do boda.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Elena Mitrović sa pet golova, dok je Teodora Rončević upisala deset odbrana.

U novoformiranog grupi Glavne runde, Srbija će imati dva, Crna Gora i Hrvatska po bod, dok Švedska nije prenijela bodove iz grupne faze.

