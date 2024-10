Raspisan konkurs za idejno rješenje atletskog stadiona u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine objavilo je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje atletskog stadiona u Podgorici, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da će taj objekat biti smješten u okviru Detaljnog urbanističkog plana (DUP) Konik – sanacioni plan, na lokaciji od 35.758 metara kvadratnih.

“Od učesnika konkursa očekuje se da ponude inovativna idejna rješenja koja će osigurati visoku funkcionalnost objekta i prepoznatljiv arhitektonski izraz. Krajnji cilj je stvoriti infrastrukturu koja će omogućiti odlične uslove za razvoj atletskog sporta u Crnoj Gori i Glavnom gradu Podgorici”, stoji u saopštenju Ministarstva.

Navodi se da bi stadion trebalo da zadovolji zahtjeve savremenog treniranja atletičara, ali i organizacije domaćih i međunarodnih takmičenja.

“Objekat treba da omogući uslove za treninge i drugih sportova, rekreativne aktivnosti i generisanje prihoda kroz korišćenje poslovnih prostora integrisanih u stadion. Učesnici se pozivaju da pri izradi rješenja uzmu u obzir postojeće urbane vrijednosti lokacije, kao i da unaprijede njen vizuelni identitet kroz optimalna funkcionalna rješenja planiranih sadržaja”, stoji u saopštenju.

Predložena rješenja trebaju biti inovativna, kako u pogledu prostornog i arhitektonskog oblikovanja, tako i u izboru materijala, uzimajući u obzir namjenu i potrebe objekta.

Radove je potrebno predati najkasnije do 15. decembra 2024. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 25. decembra 2024. godine, a rezultati i Odluka žirija biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Iznos opredijeljen za prvu nagradu je 25.000 EUR, za drugu nagradu je 15, za treću osam hiljada.

Predviđena su i tri otkupa po tri hiljade EUR.

Za sprovođenje konkursa angažovan je žiri sastavljen od iskusnih i priznatih arhitekata iz Crne Gore, kao i specijalizovanih arhitekata za projektovanje sportskih objekata iz inostranstva.

Predsjednik žirija je Branislav Gregović, a članovi Davide Marazzi, Đorđe Bajilo, Ema Alihodžić Jašarović, Miljan Joković, Milan Madžgalj i Željka Čurović.

