Raković zlatna u Veneciji

Podgorica, (MINA) – Kadetska reprezentativka Crne Gore Una Raković osvojila je zlatnu medalju na turniru svjetske Lige mladih u Veneciji.

Ona je danas u finalnom meču kategorije do 54 kilograma pobijedila Slovakinju Aleksandru Zumerovu

6:3.

Članica Omladinca u grupi je eliminisala Slovakinju Lenku Maličarekovu 9:3, Engleskinju Terezu Šejn Entoni 4:0, Njemicu Noru Simon 4:0 i Španjolku Leri Mesa Gomez 3:2.

U četvrtfinalu pobijedila je Ukrajinku Violetu Makarenko 2:1, dok je u polufinalnoj borbi slavila protiv Italijanke Sirije Lućiani 3:1.

Na korak od medalje bio je i Anes Arifaj do 70 kilograma, ali je u meču za treće mjesto poražen od Ukrajinca Hele Kirije 3:0.

Karatista Iskre eliminisao je Izraelca Janiva Šahara 2:0, Marka Oliveta iz Italije (0:0), Katalina Botnarica iz Italije 6:1 i Ukrajinca Markijana Krivčina 1:0, a u četvrtfinalnom meču izgubio je od Njemca Fila Knupa 3:2.

Arifaj je i u toj borbi ostvario pobjedu, ali je naknadnom odlukom sudija, nakon žalbe njemačkog karatiste, poništen poen crnogorskom borcu i za pobjednika proglašen Knup.

U repasažu pobijedio je Italijana Eneu Kapritija 4:3 i izborio meč za medalju.

Dobar nastup imala je i Jovana Damjanović (preko 54), koja je zaustavljena u meču za četvrtfinale.

Eliminisala je Johanu Sašenberg iz Njemačke 8:0, Berinu Čurić iz BIH 4:1 i Amaliju Hakovu iz Slovačke 5:3, a poražena je od Ukrajinke Varvare Lisovske 3:0,

Ukrajinka nije uspjela da se domogne finala, čime je crnogorskoj takmičarki zatvorila vrata repasaža.

Po pobjedu upisali su Vuk Vučinić (do 57), Stefan Miljanić (do 63), Nikša Zejak (do 70) i Vuktorija Vukadinović (preko 54), dok je Nađa Boričić (preko 54) izgubila na startu od Basme Čeruaći iz Italije 2:1.

U katama samo je Saša Petrić (24,4 – 22,06) izborio drugi krug, dok su Teodora Gracun (17.92), Viktorija Raićević (20.34) i Aleksa Vujošević (20,78) nastup završili u prvom krugu takmičenja.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će takmičari do 14 godina.

