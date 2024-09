Rajković šestoplasirana u Parizu

Pariz, (MINA) – Crnogorska paraatletičarka Maja Rajković kao šestoplasirana završila je takmičenje u bacanju koplja na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Ona je danas u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice), u debiju na najvećoj svjetskoj sceni, nastup završila sa rezultatom 12,63 metra.

Najbolji hitac bacila je u posljednjoj, šestoj seriji.

U ostalim serijama koplje je letjelo 12,26, 12,32, 11,98 i 12,51 metar.

„Razočarana sam rezultatom, ali ne predajem se i nadam se da će sljedeći put, na nekom velikom takmičenju, biti bolji rezultat. Nastup je bio razočaravajući, ali u tom trenutku nijesam uspjela da se vratim u pravi ritam. Krenula sam loše i taj prvi hitac me je potpuno poremetio“, kazala je Rajković agenciji MINA.

Pred gotovo prepunim tribinama Stadiona Francuska pobijedila je Nurkon Kurbanova iz Uzbekistana, sa novim svjetskim rekordom 21,12 metara.

Ona je zvanična i dvostruka uzastopna svjetska šampionka, dok je srebrna bila u Tokiju.

Srebrnu medalju osvojila je Flora Ugvunva iz Nigerije, zlatna iz Tokija i Rio de Žaneira, sa rezultatom 19,26 metara.

Pobjedničko postolje kompletirala je Elham Salehi iz Irana sa sa 16,24 metra.

„Bilo je privilegija biti dio takmičenja. Uzbekistanka je dva puta oborila svjetski rekord. Taj rekord je za mene trenutno nedostižan, mi sanjamo neki drugi san“, rekla je Rajković.

Rajković je zaključila nastup crnogorskih sportista na Igrama u Parizu.

Najznačajniji rezultat ostvario je stonoteniser Filip Radović, koji je osvojio bronzanu medalju.

U osmini finala zaustavljen je Luka Bakić, dok je strijelac Milan Đinović bio 26. u kvalifikacijama.

Đinović će sjutra na svečanom zatvaranju nositi crnogorsku zastavu.

