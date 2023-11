Radulović: Do kraja vjerujemo u plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore uprkos malim šansama i značajno oslabljena do kraja vjeruje u plasman na Evropsko prvenstvo (EP), rekao je selektor Miodrag Radulović.

Crnogorskim fudbalerima, koji će sjutra protiv Litvanije nastupiti bez Stefana Savića i Adama Marušića, za odlazak na EP potrebne su pobjede u posljednja dva meča kvalifikacija i da Bugarska iznenadi Mađarsku ili Srbiju.

Radulović je kazao da je poznato šta njih dvojica znače za crnogorski tim, ali da je dobra stvar što se se u tim vraćaju IOgor Vujačić i Marko Vešović.

“Sav fokus je na meč sa Litvanijom. Veliki su nam dužnici, dva izgubljena boda u Kaunasu u dobroj mjeri su promijenila kompletan tok kvalifikacija. Najbitnije je da budemo koncentrisani, da dobrom partijom i pobjedom uvećamo bodovni saldo”, rekao je Radulović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da, bez obzira na ishod duela Bugarske i Mađarske, Crna Gora mora da se fokusira na Litvaniju.

Prema njegovim riječima, ne smije se potcjenjivati tim koji ima igrače iz italijanske, belgijske, grčke, turske lige.

“Bili smo razapeti poslije 2:2 u Kaunasu, dio javnosti je to shvatio kao da je smak svijeta, ali Litvanci su pobijedili u Bugarskoj. Šta bi onda trebalo da rade Bugari koji su fudbalskija nacija od Litvanaca, ali i od nas jer su igrali na velikim takmičenjima”, rekao je Radulović.

Crnogorski selektor istakao je da nije bilo mnogo vremena za pripremu meča, navodeći da se ekipa tek u utorak kompletirala.

“Malo je vremena da se nešto konkretno uradi, neće biti lako ukomponovati nove igrače, da li Rubežića, Tućija ili nekog trećeg. Siguran sam, ipak, u jedno, da će ekipa koja izađe na teren imati kvalitet, snagu i želju da odigra kao da je baraž meč.

On je naglasio da 100 odsto vjeruje u ekipu koja izađe da je spremna da pobijedi Litvaniju.

Radulović je poručio da će crnogorskli fudbaleri imati ofanzivan pristup.

“Veliki broj mečeva smo igrali sa dva špica. To znači da želimo da pobijedimo, tako je bilo u Kanuasu i protiv Bugarske. Ne pitamo se samo mi. Igraćemo u formaciji 4-4-2, nemamo što da krijemo, svi dobro znamo jedni druge, nema iznenađenja, nijanse su u pitanju”, rekao je Radulović.

Štper Vujačić smatra da Crna Gora i dalje ima šanse, ali da mora biti realna.

“Ne zavisi sve od nas. To je problem. Mi imamo još dvije utakmice do kraja, posljednja pred našim navijačima. Naša želja da ostvarimo dvije pobjede“, rekao je Vujačić.

Govoreći o rivalu, on je naglasio da Litvanija od meča sa Crnom Gorom podigla formu i namučila Mađarsku.

“U Kaunasu smo vidjeli puno duela. Slična utakmica. Neće se povlačiti, igraćemo jako. Nadam se da ćemo pružiti maksimum i slaviti. Najteže je igrati unaprijed dobijene utakmice. Moramo biti fokusirani, svih 90 minuta. Vidjeli ste u Kaunasu taj gol može da bude prevaga”, rekao je Vujačić.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 45 minuta.

