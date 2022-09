Radović poražen od šampiona Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Petar Radović u prvom kolu završio je nastup na juniorskom prvenstvu Evrope u Pragu.

Radović je na startu takmičenja u kategoriji do 60 kilograma poražen od Poljaka Ksaverija Ignašaka.

Trenutak nepažnje Radovića bio je dovoljan da Poljak gušenjem dobije meč i plasira se u drugo kolo.

Poljski džudista je u nastavku šampionata bio dominantan i nakon pet pobjeda domogao se zlatne medalje.

Titule prvaka Evrope danas su osvojili i Muhamed Demirel (do 66, Turska) u muškoj, odnosno

Merve Azak (do 48 kg Turska), Pihla Salonen (do 52, Finska) i Džuli Beurskens (do 57, Holandija) u ženskoj konkurenciji.

Za sjutra zakazan je nastup Marka Jancera (do 81), dok će Andrija Martinović (do 100) na tatami u subotu.

Protivnik Jancera biće Azerbejdžanac Eljan Hadžijev, dok će se Martinović boriti protiv Francuza Dermea Orsa.

Šampionat u Pragu okupio je 349 takmičara, 203 u muskoj i 146 u ženskoj konkurenciji, iz 39 država.

