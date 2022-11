Radičević: Na pobjedu pred svojim navijačima

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore respektuje Španiju, ali igra u svojoj kući, pred svojim navijačima i to treba da pokaže od prvog sekunda utakmice, kazala je kapiten Jovanka Radičević.

Crna Gora i Španija odigraće sjutra u Podgorici utakmicu prvog kola šampionata Evrope.

Radičević je kazala da su crnogorske rukometašice svjesne da je prva utakmica uvijek najteža i da protiv sebe imaju nezgodnog i kvalitetnog rivala, koji igra brzo i strpljivo gradi šanse.

Ona očekuje da će crnogorska reprezentacija, kao i mnogo puta do sada, pokazati ogromnu želju i “veliko srce”.

“Prvi meč puno odlučuje, mnogo znači za dalji tok takmičenja, ali mi igramo kod kuće i to treba da pokažemo od prve sekunde. To neće biti lako, ali moramo biti strpljive i graditi našu igru. Sve zavisi od nas, igramo pred svojim navijačima. To moraju osjetiti svi protivnici”, rekla je Radičević na brifingu sa novinarima.

Komentarišući činjenicu da je Crna Gora deset godina bez pobjede u duelima sa Španijom, legendarno desno krilo smatra da je pravo vrijeme da se prekine sa tom tradicijom.

“U završnici nam je uvijek falilo sreće, gubili smo minut ili dva prije kraja. Sada je pravo vrijeme da im pred našim navijačima vratimo za sve ono što smo proživljavali od njih. Uvijek su to bile utakmice za dalji plasman i polufinale. Jednostavno su nam uvijek oduzimale tu završnicu”, rekla je Radičević.

Ona je naglasila da je vrijeme da pokažu ko su i koliko vrijede.

“Da odigramo hrabro i odlučno, bez toga nema dalje.

Šansa se sada ukazala pitanje hoće li i kada ponovo. Prilika je da, nakon svih tih istorijskih uspjeha koje smo napravile, dvorana Morača bude puna. Uvijek igramo srcem za svoju državu i sigurno da će to osjetiti. Sad im je prilika da budu naš osmi igrač”, rekla je Radičević.

Ona je naglasila da će predstojeći šampionat ujedno biti i njeno posljednje takmičenje u dresu sa crnogorskim grbom.

“Posebno prvenstvo za mene, nakon svih godina i najljepših emocija koje sam doživjela u dresu reprezentacije, odlučila sam da je ovo moje posljednje takmičenje u reprezentativnom dresu. Pred svojim navijačima, u svom gradu i svojoj državi. Nije bilo lako donijeti odluku. Srce će mi biti puno ukoliko Morača bude puna, jer želim da posljednji put osjetim tu emociju koja me je svih ovih godina nosila kad god obučem dres reprezentacije”, rekla je Radičević.

Ona je naglasila da je najljepše svoje emocije doživjela u dresu reprezentacije Crne Gore.

Srednji bek Milena Raičević kazala je da je euforija prisustna i da svi jedva čekaju da šampionat počne.

“Dugo sam u reprezentaciji i prvi put u karijeri igram veliko takmičenje pred svojom publikom. Posebna emocija i poseban osjećaj. Nema pritiska, iza nas je veliko iskustvo i odigran veliki broj utakmica. Svi znamo značaj prve utakmice i koliko je ona bitna za dalji tok prvenstva. Spremamo se kao da je finale”, rekla je Raičević.

Ona je istakla da ne sumnja da će svaka igračica pružiti svoj maksimum i boriti se do posljednjeg atoma snage.

“Za nas je to posebno prvenstvo, jer igramo pred svojom publikom. Posebno je i za mene jer sam poslije dvije godine ponovo u reprezentaciji na velikim takmičenjima. Jedva čekam da sve počne”, rekla je Raičević.

Iskusni srednji bek, govoreći o duelima sa Španijom, kazala je da Crna Gora ima pozitivnog i negativnog iskustva.

“Moramo od prvog minuta da uđemo u igru, jer Španjolke su jako nezgodne. Napadi im dugu traju, čekaju grešku protivnika i koriste svaku šansu. Ne stvaramo sebi pritisak, želimo da odigramo sa puno emocija i vjerujem da će to biti energija koja nas je nosila sve ove godine”, rekla je Raičević.

Selektorka Bojana Popović kazala je da na sve načine pokušavaju da euforiju i adrenalin do utakmice svedu na normalan nivo.

“Svi željno očekujemo start. Svaki početak je težak, svaki meč, ima kvalitetnih timova. Španija kao prva iziskuje posebnu pažnju. Dosta o njima znamo, igraju svoj stil i neće ga mijenjati ni protiv nas. Na nama je da odigramo našu igru, da odgovorimo na njihove najbolje stvari i protok lopte zaustavimo. Nižeg su rasta, brzo se kreću, moraćemo da prekidima zaustavljamo njihov protok lopte”, rekla je Popović.

Komentarišući da je Crna Gora dugo bez pobjede protiv Španije, nekada najbolja svjetska rukometašica kazala je da je u tom periodu bilo dosta utakmica, neizvjesnih i kvalitetno odigranih.

“Na predstojeću utakmicu moramo gledati kao posebnu, samu za sebe, a ne kao dio neke tradicije. Nova generacija je stasala, one nemaju taj osjećaj šta se dešavalo ranije. Žele da odigraju utakmicu za sebe”, rekla je Popović.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

