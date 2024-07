Prvi poraz crnogorskih vaterpolista, večeras duel sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Australije 13:11 (5:2, 2:2, 4:3 i 2:4), u utakmici trećeg kola turnira u Šapcu.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista, nakon pobjeda u prva dva kola protiv Rumunije i 10:6 i Njemačke 14:7.

Australija je već u prvoj četvrtini stekla ubjedljivu prednost, povela je 5:1, a sredinom trećeg perioda vodila je i 10:5.

Crna Gora je do kraja samo uspjela da ublaži poraz.

U crnogorskoj selekciji Marko Mršić je postigao tri gola, Bogdan Đurđić i Đuro Radović po dva, a po jedan Miroslav Perković, Kanstantin Averka, Stefan Vidović i Danilo Radović.

Crnogorsku selekciju u 20 sati i 45 minuta očekuje duel protiv Srbije, dok je za nedjelju zakazan duel sa Francuskom (17.15).

