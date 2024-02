Prvi poraz Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa poražene su večeras u Celju od istomenog slevenačkog predstavnika 69:63, u derbiju Top osam faze WABA lige.

To je prvi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon serije od devet uzastopnih pobjeda.

Zvanični šampion uspio je da se revanšira rivalu, ali ne i da nadokandi zaostatak iz prvog meča, koju je Budućnost pred svojim navijačima dobila 67:53.

Budućnost će, ukoliko u posljednja dva kola pobijedi Orlove u Podgorici i Partizan u Beogradu, kao prvoplasirana izboriti plasman na finalni turnir.

Cinkarna je pred svojim navijačima bolje igrala tokom prvog dijela, na poluvremenu imala je prednost od 12, dok je u trećem dijelu razlika iznosila i 14 poena.

Budućnost je uspjela da se vrati u meč i u finišu povede 63:60, ali nije imala dovoljno snage i koncentracije da i ostvari pobjedu.

Ekipu Celja do pobjede vodila je Nia Beker sa 21 poenom.

U ekipi Budućnosti najbolja je bila Dragana Domuzin sa 17, Jovana Savković je ubacila 15, a Maja Bigović osam poena.

