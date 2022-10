Primorac izborio drugi krug

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca plasirao se u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Primorac je danas u holandskom Najverdalu savladao Steauu iz Bukurešta 14:11 i kao drugoplasirani u A grupi izborio nastavak takmičenja.

Kotorski tim je prvi kvalifikacioni turnir završio sa tri trijumfa i porazom.

Savladao je i sarajevsku ekipu Nepobjedivi Inviktum 36:4 i holandski Het Ravinj 16:7, a jedini poraz doživio je od mađarskog Vašaša 13:10.

Primorac je do trijumfa vodio Marko Milić sa četiri, Aljoša Mačić je postigao tri, Filip Gardašević i Damir Crepulja po dva, a jedan Bojan Paunović.

