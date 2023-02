Predstavnik IBSA u posjeti Podgorici

Podgorica, (MINA) – Predstavnik Međunarodne asocijacije sporta osoba sa smetnjama vida (IBSA), Bulent Kimjon, boravi u Podgorici, gdje će izvršiti inspekciju infrastrukturnih uslova Glavnog grada za organizaciju Evropskog prvenstva A divizije u golbalu

Podgorica je kandidat je za domaćina Evropskog prvenstva A divizije u golbalu i ušla je u finalni izbor za organizaciju tog sportskog događaja.

Odluku o domaćinu šampionata donijeće Upravni odbor IBSA u najskorije vrijeme.

Najavljeno je da će Bulent Kimjon tokom posjete obići sportsko-hotelski komleks Voko, u kojem bi trebalo da bude organizovano takmičenje i smještene reprezentacije, kao i obaviti razgovore sa čelnim ljudima crnogorskog pokreta i organizacionog komiteta šampionata.

Evropsko prvenstvo okupiće po deset najboljih reprezentacija Evrope u muškoj i ženskoj konkurenciji.

“Golbal, kao tipična paraolimpijska disciplina, u Crnoj Gori je za kratko vrijeme doživio nevjerovatan uspon. Poslije veoma uspješne organizacije turnira Lige šampiona prošle godine u Nikšiću, uvjereni smo da možemo da napravimo korak dalje”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

POK ima saglasnost i podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, kao i infrastrukturne, stručne i ljudske kapacitete da bude dobar domaćin tog veoma zahtjevnog takmičenja i postavi nove standarde.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS