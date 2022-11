Prašović 8. novembra ponovo u ringu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Dilan Prašović boksovaće 8. novembra protiv Čeha Pavela Soura na memorijalnom turniru Profesor dr Miroslav Popović.

Biće to Prašoviću 19. meč na profesionalnom ringu, a ostvario je 15 pobjeda.

U posljednja tri meča doživio je poraze.

Prašović će protiv Soura debitovati u superteškoj kategoriji.

“Dobro sam se spremao prethodna dva mjeseca u Herceg Novom. Odlučio sam da pređem u supertešku kategoriju, jer se najbolje osjećam sa standardnom kilažom od 105 kilograma. Vjerujem da će mi to donijeti prednost – ovaj meč jedva čekam”, rekao je Prašović.

On je istakao da je u prethodnom periodu imao zdrastvenih problema, navodeći da su poteškoće sa jetrom uspješno sanirani.

“Usredsređen sam na treninge, trenutno sam na pripremama u Beogradu. Na meni je da ovom pobjedom dam sebi vjetar u leđa za buduće uspjehe i nove saradnje”, rekao je Prašović.

Sour je iskusan borac koji iza sebe ima 27 mečeva, od kojih je 15 dobio.

