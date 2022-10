Podgorica, (MINA) – Trofejni crnogorski trener Petar Porobić nije više selektor vaterpolo reprezentacije Njemačke, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Porobić podnio ostavku na tu funkciju.

On je Njemce vodio od oktobra prošle godine.

U julu je sa Njemačkom bio 13. na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, a isti plasman ponovio je i na šampionatu Evrope u Splitu.

Porobić je crnogorsku reprezentaciju predvodio do titule prvaka Evrope na šampionatu Evrope u Malagi 2008. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS