Poraz mladih vaterpolista od Mađarske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Mađarske 10:9, u drugom kolu A grupe Svjetskog prvenstva za igrače do 18 godina u Buenos Ajresu.

To je prvi poraz izabranika trenera Miodraga Mirovića na šampionatu, nakon startnog trijumfa protiv Sjedinjenih Američkih Država 13:11.

Crnogorska reprezentacija u većem dijelu meča sa Mađarskom bila je u vođstvu, koje je tri puta iznosilo i dva gola.

Početkom posljednjeg dijela bilo je 9:7, nakon čega je uslijedila serija od tri gola rivala za preokret i pobjedu.

Crna Gora je imala napad za izjednačenje, ali je šut Danila Stupara u posljednjoj sekundi završio preko gola.

Dvostruki strijelci za Crnu Goru bili su Strahinja Gojković, Danilo Stupar i Tim Perov, dok su se po jednom upisali Ivan Marković, Nikola Petrović i

Draško Samardžić.

U mađarskoj selekciji najbolji je bio Botond Balog sa četiri gola.

Crna Gora će u posljednjem kolu igrati sa Srbijom.

