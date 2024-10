Poraz Jadrana u Marseju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras od Marseja 13:11, u prvom kolu C grupe Lige šampiona.

Jadran je tri četvrtine bio ravnopravan rival, ali nije uspio do iznenađenja.

Francuski tim do pobjede vodio je Tomas Vernu sa četiri gola, dok su po dva dodali Andrija Prlainović i Ugo Kruzija.

U ekipi Jadrana najbolji je bio Dmitri Holod sa tri gola, dok su se po dva puta u strijelce upisali Matija Sladović i Danilo Stupar.

Jadran će u narednom kolu ugostiti Barselonetu.

