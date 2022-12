Poraz Budućnost Volija u Las Palmasu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Las Palmasu, nakon produžetka, od Gran Kanarije 79:71, u utakmici osmog kola B grupe Eurokupa.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 64:64.

Domaćin je odlučujuću prednost stekao serijom od šest vezanih poena za vođstvo 74:68 minut i po prije kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džon Šurna sa 16 poena.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Alfa Kaba sa 14, Tre Bel-Hejns je ubacio 13, a poen manje Kameron Rejnolds.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 21. decembra, ugostiti Turk Telekom.

