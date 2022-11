Podgorički maraton 20. novembra

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni, 29. Podgorički maraton, biće održan 20. novembra u okviru manifestacije Podgorica Milenium Ran, saopštili su organizatori.

Navodi se da su Atletski trkački klub Podgorički maraton, tehnički organizator Podgoričkog maratona i Multisport Akademija Majer, koja organizuje trku

Podgorica Milenium ran, dogovorili poslovno-tehničku saradnju.

“Podgorički maraton i Prvenstva Crne Gore u maratonu i polumaratonu za muškarce i žene organizovaće Multisport Akademija Majer u okviru trke Podgorica Milenium Run 2022. Trke u maratonu i polumaratonu nosiće naziv 29. Podgorički maraton Podgorica 2022”, navodi se u saopštenju.

Saopšteno je da će ATK Podgorički maraton obezbijediti delegate, sudije i ostala službena lica u skladu sa Pravilima i propozicijama za organizovanje takmičenja u Atletskom savezu.

“Prvenstvo Crne Gore u polumaratonu i maratonu za muškarce i žene trčaće se na stazama polumaratona i maratona u okviru trke Podgorica Milennium ran. Dogovoreno je da maratonci čiji će se rezultati bodovati za Prvenstvo Crne Gore u marartonu i polumaratonu ne plaćaju kotizaciju ili bilo kakvu startninu u skladu sa Prvailima i propzicijama ASCG”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da saradnja ima za cilj da se ukčjuči što više učesnika u svim uzrasnim kategorijama i učesvuje na zajedničkoj manifestaciji u Glavnom gradu i promoviše zdrave stilove života.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS