Podgorica u julu domaćin Univezitetskog prvenstva Evrope u rukometu

Podgorica, (MINA) – Podgorica će u julu naredne godine biti domaćin Univezitetskog prvenstva Evrope u rukometu, u organizaciji Studentskog sportskog saveza Crne Gore, saopšteno je iz te asocijacije.

Biće to prvo rukometno univerzitetsko prvenstvo u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti, nakon što su do sada organizovani šampionati Evrope u futsalu, karateu i tenisu.

“Očekuje se učešće po 12 timova u muškoj i ženskoj konkurenciji, a utakmice će biti odigrane u dvorani Morača i Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru”, saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza.

Navodi se da su u protekla dva dana u Glavnom gradu boravili Paivi Mitrunen iz Evropske rukometne federacije i Miha Žvan iz Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA), koji su zajedno sa organizatorima takmičenja obišli dvorane u kojima će se igrati utakmice i održavati treninzi i provjerili smještajne kapacitete.

“Jedan od sastanaka organizovan je i u Rukometnom savezu u prisustvu predsjednika Petra Kapisoda, koji je najavio da će pružiti logističku podršku u organizaciji prvenstva, imajući u vidu bogato iskustvo koje ima kada je u pitanju organizacija međunarodnih takmičenja, od kojih je najznačajnije nedavno održavno Evropskog prvenstvo”, saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza.

